Lançamento da Antologia Conexão VII

Em 21 de novembro/2021, foi o lançamento da obra "Conexão VII Antologia Feira do Poeta" na Feira do Poeta de Curitiba, no Largo da Ordem.

O editor Amaury Nogueira da Nogue Editora, publica uma Antologia "Conexão" a cada ano. Até agora foram sete publicações.

Nesta oportunidade o livro teve a capa de Rodrigo Toniolo. Tive a honra de ser chamada para escrever o prefácio. Entre os participantes, nomes conhecidos da literatura paranaense como Arriete Rangel de Abreu, Decio Romano, Elciana Goedert, Célia de Assis, Daniel Mauricio, Gilka Correia, Igor Vittorino da Silva, Jefferson Dieckmann, Luis Ronconi, Maria Teresa Freire, Marílis de Assis, Maria Antonieta Gonzaga Teixeira, Valéria Borges da Silveira, Susana Arceno, Ubiratan Lustosa e outros.