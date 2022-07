Lançamento de INVISÍVEIS OLHOS VIOLETA

De autoria de Rosângela Vieira Rocha, o romance Invisíveis Olhos Violeta, publicado pela Ventania Editorial, aborda as dificuldades amorosas encontradas pelas mulheres na terceira idade. A personagem central, Cibele, é divorciada e procura parceiros dispostos a assumir compromissos nas relações afetivas. Em tom bem-humorado, a autora narra aspectos curiosos da vida sentimental desse contigente no Brasil, usualmente pouco conhecidos pela sociedade. Episódios que poderiam ser considerados tristes ou melancólicos ganham uma graça especial na história de Cibele, mulher que alia alegria e vitalidade à reflexão sobre essa fase da vida. Trata-se de um romance que analisa em profundidade o envelhecimento feminino, sem abrir mão da leveza.

“Rosângela Vieira Rocha é uma escritora que consegue com enorme habilidade dar o tom correto para suas narrativas. Quando o tema exige, seu texto é afiado como uma faca ou sensível e comovente como poucos. Em "Invisíveis olhos violeta", consegue mais uma vez se sair muito bem-sucedida ao tratar com leveza, humor e fluidez os relacionamentos amorosos das mulheres na terceira idade. Bem escrito, bem estruturado, uma história que prende a atenção e ao mesmo tempo encanta pela forma como é conduzida.”

Leonardo Valente, escritor

