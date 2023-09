Lançamento do livro Allis - um extraterrestre na Terra

A professora, gestora cultural e escritora M. Mafra Souza lançará neste sábado, 23 de Setembro, a partir das 17 horas, a segunda edição do livro "Allis - um extraterrestre na Terra". O lançamento acontecerá na Livraria da Vila, Av. do Batel 1868, Curitiba.





Sobre o livro que também está a venda na Amazon: "Nós humanos temos grande fascínio pela fantasia e pela ficção. O imaginário exerce força intensa capaz de transportar a mente a mundos desconhecidos. Imaginar e criar são condições específicas da inteligência. Assim é, que, essa narrativa, apoiada na ficção, na fantasia e na imaginação, transita ao mesmo tempo, entre dois campos – ficção e realidade –, deixando evidenciados os devidos e pertinentes contextos, isto é, a natureza de cada ideia ou informação. O personagem Allis, pessoa/não pessoa, portanto um extraterrestre que assume características humanas, estabelece contatos com o terráqueo Clivo. Ficam companheiros até seu retorno ao planeta de origem. Allis se interessa por informações sobre a Terra, conhece lugares e coisas. Sobre a Arte e a Estética, nutre, a princípio, sentimentos confusos imaginando-as terráqueas. A completa revelação ocorre no final do enredo. Além dos detalhes considerados fantasia, alguns dos quais da área futurista, o leitor encontra também, informações do mundo real e conteúdos que sugerem reflexão. Os conceitos sobre arte e estética são delineados ao longo dos contextos da narrativa.