Participe de uma Antologia de contos gratuitamente

Neste ano de 2023, o livro "Assassinato no campo de golfe" de Agatha Christie completa 100 anos de lançamento, e em comemoração estamos lançando nossa Coletânea Contos de Mistério e Suspense e para ela buscamos Contos que preferencialmente envolvam situações que poderiam ser consideradas reais... vale releituras de contos existentes (até mesmo de "Assassinato no campo de golfe"), contos existentes com desfechos diferentes, e etc. Esta é uma coletânea eminentemente de Contos. Veja o regulamento no link:

http://www.apparere.com.br/regulamento-coletanea-suspense.aspx





A participação é gratuita.Após recebermos os Textos, faremos uma seleção/avaliação dos melhores e publicaremos um livro com eles. Essa Coletânea ficará à venda na Loja Online da PerSe, com impressão sob demanda, para quem quiser adquiri-la.