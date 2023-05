E-book Amor, Amor, Amor - Tecendo Emoções (Resenha)

A poetisa Isabel Furini, escritora, educadora e palestrante, apresenta seu mais recente trabalho, "Amor, Amor, Amor: Tecendo Emoções", publicado pela editora Toma Aí Um Poema. Este belíssimo livro de poemas de amor evoca sentimentos de paixão, saudade e a dualidade das emoções. Em seus versos, a autora nos apresenta o amor como uma trufa de chocolate com pimenta malagueta, doce e picante ao mesmo tempo.



Com uma escrita sensível e harmoniosa, Isabel Furini consegue capturar a essência do amor em suas diversas formas e nos envolver com suas palavras. O livro é uma leitura emocionante que leva o leitor a uma jornada de reflexão e descoberta sobre a natureza do amor e suas muitas nuances.



Nascida em Buenos Aires/Argentina, e residente em Curitiba/PR, a autora é uma das fundadoras do 'Centro Filosófico Delfos' e já ministrou diversos cursos, palestras e oficinas sobre filosofia, criação literária e produção de livros. Ela também foi colunista do Suplemento Dominical 'Viver Bem', no jornal 'Gazeta do Povo', com a coluna 'Vencendo limites', de 1984 até 1999, e recebeu diversos prêmios em concursos literários.



Com "Amor, Amor, Amor: Tecendo Emoções", Isabel Furini mais uma vez demonstra sua habilidade em transmitir emoções através de suas palavras, conquistando o coração dos leitores e convidando-os a embarcar em uma viagem poética pelo mundo do amor. O livro está disponível para compra na Amazon e pode ser lido, gratuitamente, através do kindleunlimited.



Amor, Amor, Amor: Tecendo Emoções, disponível em eBook Kindle.

Texto de Jéssica Iancoski, diretora da editora Toma Aí Um Poema.