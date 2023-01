Entenda sobre a doença da Preta Gil: diagnóstico precoce é chave da cura

"É uma doença que pode ser prevenida, pois quase sempre se desenvolve a partir de pólipos, que são lesões benignas que crescem na parede do intestino. Quando o pólipo é retirado evita-se que ele se transforme em câncer", segundo a Biblioteca Virtual em Saúde do Ministério da Saúde (BVSMS)

O Instituto Nacional do Câncer (INCA) estimou 704 mil casos novos de câncer no Brasil até 2025, e as regiões Sul e Sudeste terão cerca de 70% dos casos. Os dados foram divulgados na publicação: Estimativa 2023: Incidência de Câncer no Brasil, em novembro do ano passado. Desse número, 6,5% serão diagnósticos de câncer de intestino. A doença acomete mais pessoas acima de 50 anos ou com histórico de pólipos e câncer de cólon familiar.