Varizes pioram no verão: Mito ou Verdade?

No calor nossas veias dilatam para manter a temperatura corporal, é uma resposta fisiológica normal. Porém em pessoas que sofrem com a condição essa resposta fisiológica pode piorar os sintomas



Mas antes deixa eu te contar uma coisa: você não está sozinho! Segundo a Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular (SBACV), cerca de 70% dos brasileiros são acometidos com a doença em alguma fase da vida. Os principais fatores de risco são genéticos, mas fatores ambientais também podem colaborar para o surgimento da doença: "pessoas que possuem familiares próximos com varizes provavelmente também vão ter, normalmente por volta dos 30 anos. Uma vida sedentária, aumento de peso, uso de hormônio feminino como anticoncepcional ou até a reposicão hormonal pode antecipar seus sintomas", explica Trevisan. Tabagismo também é um fator de risco.

Sensação de queimação e peso nas pernas, dores, inchaço, formigamento. Quem sofre com varizes está acostumado com esses sintomas. Além disso, estéticamente a doença também pode causar desconforto, por causa das manchinhas e veias azuladas e roxas saltadas e aparentes. Se você tem varizes ou quer ficar de olho em dicas para evitar ou retardar o aparecimento dos tão temidos vasinhos, acompanhe o que o cirurgião vascular Fernando Barbosa Trevisan tem a dizer sobre o assunto.

E agora sobre nossa principal dúvida: varizes pioram no verão? "Mais ou menos", explica o cirurgião. "No verão os sintomas das varizes pioram porém isso ocorre por uma resposta fisiológica e não por uma evolução do problema. Quando esquenta as nossas veias dilatam para manter a temperatura corporal, isso ocorre em todos nós, em pessoas com ou sem varizes. É uma resposta fisiológica normal. Porém em pessoas com veias já dilatadas essa resposta fisiológica leva à exacerbação de seus sintomas." Portanto não há uma piora na condição geral da doença, mas os sintomas pioram, o que faz algumas pessoas acreditarem que o problema aumentou.





O médico segue explicando que no inverno acontece o contrário. "No frio as veias tendem a contrair e quem tem varizes tende a melhorar dos sintomas, mas como falei isso é uma resposta fisiológica normal e não evolução do problema. Normalmente as varizes evoluem lentamente com o passar dos anos influenciado principalmente por fatores genéticos e ambientais como comentado anteriormente", finaliza.

Ainda não existe cura definitiva para as varizes, mas alguns tratamentos podem ajudar. Falaremos sobre isso em outro texto.