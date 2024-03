32º Festival de Curitiba promove a Mostra Temporadas Musicais

A Pequena Notável, o Dono do Baú, o Homem com H e o Duelo da Amazônia vão se encontrar na capital paranaense durante o 32º Festival de Curitiba.





Pela primeira vez, a Mostra Temporada de Musicais reúne em sua programação três espetáculos que contam a história de ícones da cultura nacional, além de receber o maior evento cultural da Região Norte, em apresentações inéditas no Sul do Brasil.

Os ingressos já estão disponíveis no site oficial Festival de Curitiba, ou na bilheteria física localizada no ParkShopping Barigüi.





A Mostra Temporada de Musicais também inclui quatro oficinas que são voltadas para o estudo de musicais, incluindo voz, canto e interpretação. As oficinas serão realizadas em parceria com o Projeto Broadway e serão divulgadas com a programação do Interlocuções.

CAPRICHOSO E GARANTIDO







Além de ser apresentado na festa de abertura da 32ª edição do Festival de Curitiba, o espetáculo “Caprichoso e Garantido: O duelo da Amazônia” terá duas apresentações nos dias 26 e 27 de março, às 20h30, no Teatro Positivo.

Pela primeira vez na Região Sul, um dos maiores patrimônios culturais do país chega ao Festival trazendo o desafio de toadas dos bumbás de Parintins, no Amazonas. Com duração de 90 minutos, o espetáculo é um convite para mergulhar na força da cultura popular da floresta, com suas lendas, celebrações e rituais indígenas. Os costumes do universo caboclo ribeirinho traduzidos em arte, toada e boi bumbá.





Com mais de 110 anos de história, os bois Garantido e Caprichoso são parte fundamental da cultura amazonense, no Festival de Parintins, um evento cultural apoteótico e que reúne milhares de pessoas em uma celebração festiva.





No centro do festival, realizado anualmente, estão os bois com cada uma das agremiações representadas por suas cores - azul e vermelho -, protagonistas de uma rivalidade que se transforma em um espetáculo de amor pela cultura popular e, principalmente, pela região amazônica, formando juntos o maior festival a céu aberto do mundo.





