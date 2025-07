Abastecimento de água em 50 bairros de Londrina será afetado por manutenção da Sanepar

A Sanepar informa que, devido a manutenção periódica e inspeção de rotina em reservatório do sistema de Londrina, programada para quarta-feira (23), poderá haver oscilação de pressão na rede e/ou falta-d’água em dezenas de bairros. Os serviços iniciam às 8h e devem ser concluídos até as 18h. A previsão é de normalização no abastecimento até o fim da noite de quarta-feira, de forma gradativa.





Podem ser afetados os seguintes locais: Lote 123, Residencial Lindoia, Residencial Pioneiros, Jardim Oriente, Vila Siam, Jardim Lolata, Boa Vista 2 e 4, Jardim Caravelle 1 e 2, Nossa Senhora de Lourdes, Jardim Gayon, Jardim Alah, Jardim Roveri, Jardim Mirian, Jardim Brasília, Jardim Santana, Jardim Novo Oriente, Jardim Imperia, bairro Aeroporto, Jardim Pioneiros, Ilha Bela, Conjunto Habitacional São Pedro, Jardim Vera Cruz, Jardim Graziela, Jardim Novo Antares, Conjunto Residencial Antares, Jardim Tomy, Jardim Tatiane, Residencial Santa Clara, Jardim Fujiwara, Chácaras Gralha Azul, Jardim Santa Alice, Loteamento Chamonix, Conjunto Habitacional Alexandre Urbanas, Jardim da Luz, Residencial Portal dos Pioneiros, Jardim São Vicente, Conjunto Palotti, Conjunto Residencial Aeroporto, Conjunto Habitacional Vitória Régia, Conjunto do Café, Conjunto Aeroporto, Parque Novo Aeroporto, Jardim Cambará, Jardim Dom Pedro 1 e 2, Residencial Santa Clara, Condomínio Parque Residencial Ilha do Mel, Condomínio Aquaville, Jardim Santos Dumont, Conjunto Habitacional Casa do Trabalhador.





A Sanepar alerta que, em situações como esta, é essencial fazer o uso econômico da água. "Priorize a água tratada para alimentação e higiene. Não desperdice. Adie serviços que não sejam essenciais."

Podem ficar sem água durante este período principalmente os clientes que não têm caixa-d’água no imóvel, conforme recomendação da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas).

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115, que funciona 24 horas. Informações pelo aplicativo para celular Sanepar Mobile ou pelo site da Sanepar: www.sanepar.com.br





