Homem de 54 anos morre após colidir com caminhão na PR-170, em Porecatu

Um homem de 54 anos morreu após colidir com um caminhão na PR-170, em Porecatu (Região Metropolitana de Londrina), na noite desta segunda-feira (2).





De acordo com o BPRv (Batalhão de Polícia Rodoviária), da PMPR (Polícia Militar do Paraná), a vítima conduzia um Chevrolet Monza com placas de Porecatu pela rodovia em pista simples quando, no entroncamento com a PR-090, colidiu frontalmente com um caminhão Scania R500, que trafegava no sentido contrário.

Os dois veículos tiveram danos e o motorista do Monza morreu ainda no local do acidente. O corpo foi recolhido e encaminhado para o IML (Instituto Médico Legal) de Londrina.





O condutor do caminhão, que tinha placas de Campo Grande/MS, não teve ferimentos.