Estudante é enforcada por outra aluna dentro de colégio cívico militar de Londrina

Uma aluna do Colégio Cívico Militar do Vista Bela, em Londrina, acusa outra estudante da mesma instituição, com mais de 18 anos de idade, de tentativa de enforcamento no horário do intervalo entre as aulas na tarde desta segunda-feira (2).





Segundo o registro da PM (Polícia Militar), a vítima, menor de idade, disse que descia para o intervalo quando a suspeita de agressão lhe agrediu com as mãos, tentando enforcá-la. A adolescente teve lesões leves no pescoço.

De acordo com a PM, a aluna mais jovem disse que não houve motivo para a agressão, enquanto a mais velha argumentou que seria por "questões de namoro".





A aluna maior de idade e a menor de idade, acompanhada da mãe, foram levadas para a Central de Flagrantes da Polícia Civil para as providências cabiveis.