Acidente complexo deixa duas pessoas feridas e paralisa trânsito na PR-445, em Cambé

Pelo menos duas pessoas ficaram feridas após um acidente complexo registrado na PR-445, em Cambé (Região Metropolitana de Londrina), na noite desta quinta-feira (5). O trânsito na via ficou lento por cerca de duas horas.





Segundo o BPRv (Batalhão de Polícia Rodoviária), da PMPR (Polícia Militar do Paraná), três veículos seguiam no sentido Londrina - Cambé quando, ao atingirem o KM 79, se envolveram no acidente.

Uma motocicleta Honda NXR 125 com placa de Cambé era conduzida por um homem de 35 anos, que ficou ferido e precisou ser encaminhado para o Hospital do Coração, em Londrina.





O condutor de outra motocicleta, do modelo Honda CG 150, com placa de Londrina, também ficou ferido. O homem de 27 anos foi encaminhado para o Hospital do Coração.





A motorista do outro veículo envolvido no acidente, um Ford Ecosport, com placas de Arapongas (Região Metropolitana de Londrina), não ficou ferida.





O BPRv não divulgou as informações sobre como o acidente complexo começou.