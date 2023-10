Novo cartão de ônibus da TIL e da TCR entra em operação a partir de 15 de outubro

O novo cartão transporte da TIL e da TCR, empresas responsáveis pelo transporte público intermunicipal na Região Metropolitana de Londrina, entra em operação no próximo dia 15 de outubro.





A partir dessa data, os créditos do transporte metropolitano que estão no cartão compartilhado com a TCGL (Transportes Coletivos Grande Londrina) serão transferidos eletronicamente para o novo cartão.

Publicidade

Publicidade





Para dar início ao uso, o passageiro passar pela catraca com o novo cartão, colocar no leitor por cinco segundos e, de forma automática, transferência será realizada. Esse tempo de cinco segundos é essencial para que a operação tenha êxito. Até agora já foram entregues cerca de 10 mil novos cartões aos usuários.





O novo cartão da TIL e da TCR não terá nenhum custo, mas é necessário que o passageiro o retire. Os novos cartões estão sendo distribuído desde o dia 20 de setembro nos seguintes locais:

Publicidade