Acidente entre três veículos deixa cinco feridos entre a Warta e Cambé

Um acidente envolvendo três veículos deixou cinco pessoas feridas na tarde deste sábado (5), na PR-445, entre o distrito da Warta e Cambé (Região Metropolitana de Londrina). Segundo informações da PRE (Polícia Rodoviária Estadual), a colisão ocorreu por volta das 14h20 em um trecho de pista simples e curva aberta, onde a ultrapassagem é proibida no sentido decrescente da via.





De acordo com o boletim da polícia, um Toyota Corolla, com placas de Americana (SP), seguia no sentido Warta–Cambé, enquanto uma Toyota Hilux e um Nissan Kicks, com placas de Arapongas e Florestópolis, respectivamente, trafegavam no sentido oposto quando ocorreu a colisão.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





A PRE classificou o sinistro como complexo, envolvendo danos em todos os veículos e ferimentos nos cinco ocupantes do Corolla.





O condutor do Corolla, um homem de 64 anos morador de Americana, foi socorrido com ferimentos e encaminhado ao Hospital Universitário de Londrina. Os demais ocupantes do veículo também sofreram lesões. O motorista não pôde realizar o teste do bafômetro por estar hospitalizado.

Publicidade





Já os condutores da Hilux, uma mulher de 45 anos moradora de Arapongas, e do Kicks, um homem de 65 anos de Florestópolis, não se feriram. Ambos realizaram o teste do etilômetro, que apontou resultado negativo para ingestão de álcool.





Os três veículos estavam com documentação regular e foram liberados no local. A Polícia Rodoviária Estadual registrou a ocorrência e acompanhou os atendimentos.

Publicidade









BONDE NAS REDES SOCIAIS





Quer ficar por dentro de todas as notícias de Londrina, do Paraná e de todo o Brasil? Siga o nosso canal nas redes sociais e fique informado com as principais notícias do dia! Clique para ter acesso: Bonde no Telegram e Bonde no WhatsApp.





Quer mandar sugestões de pauta, dicas ou avisos ao Portal Bonde? Entre em contato pelo WhatsApp (43) 98458-1294.