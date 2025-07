Londrina busca liderança diante do Guarani neste domingo

O Londrina entra em campo neste domingo (6), às 16h30, no estádio VGD (Vitorino Gonçalves Dias), para enfrentar o Guarani pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. O duelo coloca frente a frente duas equipes com objetivos claros na competição: o LEC busca a liderança, enquanto o Bugre quer entrar de vez na briga pelo G8.





Com 19 pontos e ocupando a quarta colocação, o time alviceleste sabe que terá pela frente um adversário em ascensão. O Guarani não perde há cinco jogos, saiu recentemente da zona de rebaixamento e pode, com uma vitória fora de casa, entrar na zona de classificação ao quadrangular do acesso. A equipe campineira soma 14 pontos e está na décima posição.

“Sabemos como o Guarani joga, com uma linha de cinco atrás, liberando os laterais. Eles apostam muito nas bolas alçadas na área e nos chutes de longa distância. Mas o professor Roger está nos dando todas as ferramentas para igualarmos as forças e sairmos com a vitória”, destacou o goleiro Luiz Daniel.





Apesar da boa fase fora de casa, Luiz Daniel ainda busca um jogo sem ser vazado atuando no VGD. Ele levou gols em todas as partidas disputadas no estádio, enquanto, como visitante, ainda não sofreu nenhum.

“Isso me incomoda bastante. Só tomei gols jogando no VGD. Não é só uma questão do sistema defensivo, mas também pessoal, como goleiro”, completou. Na única derrota do LEC na Série C para o Caxias por 4 a 2 em Caxias do Sul, o goleiro estava contundido e foi substituído por Elzo.





O Londrina terá mudanças importantes na equipe. O volante Alison, peça chave na marcação, está suspenso. Marco Antônio, com dores musculares, é dúvida. Com isso, João Tavares deve ser o titular no meio. No ataque, Edson Cariús assume a vaga deixada por Pablo, negociado com o futebol português.

“Perdemos a mobilidade com a saída do Pablo, mas ganhamos em poder de finalização com o Cariús. Ele se doa muito, briga por todas as bolas e finaliza bem. Acredito que manteremos nossa força ofensiva”, avaliou Luiz Daniel.





Outro possível desfalque é o atacante Iago Teles, que sentiu dores musculares e será avaliado. Caso não atue, Henrique e Thauan disputam a vaga no setor ofensivo.

“Sabemos da dificuldade do jogo. O Guarani tem bons jogadores, está em boa fase. Mas dentro de casa, com a força da nossa torcida, somos muito fortes”, disse Robson Duarte, que será o camisa 10 do LEC no domingo, e vai atuar como titular pela primeira vez no VGD.





Para ser líder, o LEC terá que torcer contra as três equipes que estão à sua frente na classificação. Líder, o Caxias joga neste sábado (5), contra o CSA, em Maceió, às 19h30. No domingo, o terceiro colocado Ypiranga-RS recebe o Maringá, às 19h, em Erechim. Enquanto na segunda-feira (7), a vice-líder Ponte Preta recebe o Tombense, em Campinas, às 19h30.

O RIVAL





Do outro lado, o Guarani chega motivado, mas com baixas importantes. O volante Nathan Camargo e o atacante Rafael Bilu foram negociados durante a semana e já não fazem parte do elenco. A tendência é que Caio Mello retorne ao time titular após se recuperar de lesão. A defesa também preocupa, visto que Alan Santos deixou a última partida com dores musculares e é dúvida.





“O Londrina é uma grande equipe, que gosta de jogar. Estamos trabalhando para ir lá e surpreender. Sabemos que, na Série C, não basta jogar bonito, ter posse de bola e finalizar mais. Às vezes, o adversário chega uma vez e vence. Seja jogando bonito ou feio, vamos fazer o necessário para conquistar os três pontos”, afirmou o zagueiro e volante Matheus Sarará, que assumiu recentemente titularidade no Guarani.

SERVIÇO:





Local: Estádio VGD (Vitorino Gonçalves Dias) - Londrina

Horário: 16h30

Onde assistir: Nosso Futebol (TV e streaming)





