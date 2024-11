Acidente envolvendo caminhonete e caminhão termina com quatro feridos no Norte Pioneiro

Um acidente complexo envolvendo uma caminhonete e um caminhão terminou com quatro pessoas feridas na PR-092, em Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro do Paraná, na tarde deste domingo (17).





De acordo com informações da PRE (Polícia Rodoviária Estadual), um homem de 74 anos dirigia uma Toyota Hilux pela PR-958 quando, ao cruzar a PR-092, colidiu com um caminhão DAF XF FTS,, que era conduzido por um homem de 41 anos e tinha um semirreboque.

A caminhonete capotou depois da batida, o que causou ferimentos no motorista e em três passageiras, de 72, 13 e 11 anos. Todos foram socorridos no local do acidente e encaminhados de ambulância até o Pronto-Socorro de Wenceslau Braz.





O motorista do caminhão, por sua vez, não se feriu.





O acidente foi registrado em um trecho de trevo. Não chovia no momento.