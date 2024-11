Colisão lateral entre carros deixa dois adultos e uma criança ferida em Arapongas

Um acidente entre dois carros deixou três pessoas feridas na tarde deste domingo (17), na PR-444, em Arapongas (Região Metropolitana de Londrina).





Segundo a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), que atendeu a ocorrência, um homem de 35 anos dirigia um Audi Q3 no sentido de Maringá a Arapongas quando, ao passar pelo KM 8, se envolveu em uma colisão lateral com um Chery Tiggo, que fazia uma conversão à esquerda e era conduzido por um homem de 46 anos.

O condutor do Tiggo ficou ferido, assim como a passageira, de 12 anos. Ambos foram socorridos no local e encaminhados ao Honpar (Hospital Norte do Paraná) para receber atendimento médico.

No Q3, apenas um passageiro de 46 anos teve ferimentos e foi levado até à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) de Arapongas.





O acidente foi registrado em um trecho de pista dupla.