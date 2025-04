Acidente na PR-317 deixa duas pessoas mortas e um ferido em Floresta

Duas pessoas morreram e uma ficou ferida em uma colisão entre um Palio e um Línea por volta das 19h30 desta segunda-feira (31), na PR-317, em Floresta.





Segundo informações da PRE (Polícia Rodoviária Estadual), o Palio trafegava no sentido Floresta-Maringá quando, no km 121, tentou fazer uma manobra de retorno e bateu na lateral do Linea, que seguia na direção contrária.

A condutora e o passageiro do Palio morreram no local. O motorista do Linea sofreu ferimentos e foi encaminhado ao Hospital Memorial de Maringá. Após a análise da Polícia Científica, os veículos foram liberados para os familiares das vítimas.