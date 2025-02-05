Acidentes de moto e atropelamentos são principais causas de morte no trânsito em Londrina

Os acidentes envolvendo motocicletas e os atropelamentos foram os tipos de ocorrência de maior letalidade nas ruas de Londrina em 2024, segundo levantamento do IML (Instituto Médico-Legal) de Londrina, divulgado na manhã desta quarta-feira (5). Ainda de acordo com as estatísticas apresentadas, a influência de álcool e o excesso de velocidade são agravantes da violência dos traumas nos acidentados.





O levantamento foi feito pelo médico legista Paulo Vilaça, compilando as ocorrências nas ruas de Londrina – o IML atende 34 cidades da região. De acordo com ele, o trabalho começou ante a percepção da violência dos acidentes de trânsito.

Em todo o ano de 2024, o IML cuidou do caso de 56 óbitos em ocorrências nas ruas de Londrina. O número difere do divulgado pela CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização) no dia 31 de janeiro, que informou 63 mortes violentas no trânsito.





Isso ocorre porque a metodologia adotada foi a de contemplar os casos em que foi possível rastrear os sinistros, com bases em BOs (boletins de ocorrência) para guias de necrópsias, encaminhamentos hospitalares e outras bases de dados oficiais disponíveis. “A CMTU tem uma outra fonte de dados e consegue esses números antes da gente [IML]. Nós tivemos 12 casos que não sabíamos se ocorreram dentro de Londrina. Mas, cruzando os números com o da CMTU, tivemos a certeza de, pelo menos, sete, chegando aos 56”, explica Vilaça.

A estatística apresentada pelo IML indica que os homens são as principais vítimas fatais no trânsito, uma vez que 46 óbitos foram de pessoas do sexo masculino e 10, feminino. Já em relação ao tipo de trauma, as motos são as mais perigosas: das 56 mortes atendidas pelo IML no ano passado, 29 (51,8%) envolviam este tipo de veículo. Fatalidades por atropelamento vêm logo em seguida, com 12 (21,4% do total); vítimas em automóveis foram 9 (16,1%) e ciclistas foram 4 (7,1%).





A ingestão de álcool é um agravante, de acordo com o estudo de Vilaça. Entre as vítimas fatais, um a cada quatro (25%) ciclistas e vítimas de atropelamentos tiveram a presença da substância detectada por exame toxicológico. No caso dos motociclistas, a bebida alcoólica foi identificada em 13,9% dos casos e, nos acidentes de automóveis, detectada em 11% das vítimas fatais.

Entretanto, Vilaça alerta que este número pode ser maior, uma vez que não é possível fazer o exame toxicológico em pacientes que morreram após intervenção médico-hospitalar.



