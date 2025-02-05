Aumento da velocidade em Londrina faz crescer o risco de morte em acidentes de forma exponencial

A possibilidade de exercer uma maior velocidade aumenta exponencialmente a gravidade dos acidentes para as vítimas, segundo o médico legista do IML (Instituto Médico-Legal) de Londrina Paulo Vilaça. No município, as dez vias que concentraram mais mortes em colisões ou outros tipos de sinistros são justamente locais em que é possível pisar mais fundo no acelerador.





O trecho que mais registrou mortes no trânsito em 2024 em Londrina é o segmento urbano da PR-445 – que passa a se chamar Rodovia Celso Garcia Cid. Ao longo do ano, seis pessoas morreram em sinistros na via. Em seguida, vem a Avenida Tiradentes, com três acidentes fatais, seguida da Avenida Leste Oeste, Avenida Lúcio de Held, a Dez de Dezembro, a PR-323, as ruas Serra da Graciosa, Luigi Amorese e Duque de Caxias e o trecho urbano da BR-369 (Avenida Brasília), cada uma com dois acidentes fatais.

“O que elas têm em comum? São vias de alto fluxo de veículos e alta velocidade”, elucida Vilaça.



