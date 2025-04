Adolescente cria conta em site de apostas com dados do professor no Paraná

Um estudante de 16 anos de uma escola estadual em Jardim Alegre (Vale do Ivaí), utilizou os dados de um professor para criar uma conta em um site de apostas esportivas. De acordo com a Polícia Civil, que investiga o caso, o aluno admitiu ter registrado os dados sem autorização e pediu desculpas ao docente.

A suspeita partiu do professor, que contou aos investigadores ter informado qual era sua chave Pix (número do CPF) para o aluno "durante um bingo escolar". Dias depois, o professor recebeu uma mensagem do estudante avisando que seriam creditados R$ 50 na conta bancária vinculada ao CPF e pedindo que o valor fosse devolvido. O professor questionou o motivo disso e foi informado que o aluno havia vencido em um jogo.

Em seguida, o professor descobriu que o aluno havia criado um cadastro em uma casa de apostas online usando seus dados pessoais. Os R$ 50 seriam um benefício destinado a novos usuários, como um bônus de boas-vindas.





O caso foi comunicado à direção da escola, que convocou uma reunião. O aluno teria confessado e pedido desculpas. A mãe do aluno foi até a escola para conversar com o professor, reiterando as desculpas em nome do filho. No encontro, o professor devolveu, em espécie, os R$ 50 que havia recebido na sua conta bancária.





A Seed disse que a direção da escola informou que o fato teria ocorrido "fora das dependências da instituição e longe da supervisão pedagógica".





"Ainda assim, a direção escolar registrou o incidente em ata e comunicou o Núcleo Regional de Educação de Ivaiporã, que orientou os envolvidos sobre a adoção de medidas cabíveis. A responsável pelo estudante foi convocada e orientada pela equipe pedagógica do colégio. O professor envolvido foi instruído a registrar boletim de ocorrência junto à autoridade competente", acrescentou a Seed.