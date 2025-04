Adolescente suspeito de estuprar as próprias irmãs é apreendido em município do PR

A PCPR (Polícia Civil do Paraná) apreendeu um adolescente de 15 anos suspeito de estupro de vulnerável contra as próprias irmãs. A ação aconteceu na tarde desta terça-feira (29), em Sengés, na região dos Campos Gerais do Paraná.





A investigação teve início após uma das vítimas, de 9 anos, relatar os abusos a uma psicóloga vinculada a um projeto municipal. A outra vítima tem 4 anos.

Conforme o delegado da PCPR Isaias Fernandes, diante dos fatos a Polícia Civil instaurou procedimento, ouviu a mãe dos menores e reuniu provas.





O mandado de busca domiciliar e de internação provisória foi cumprido pela equipe policial na zona urbana do município. O adolescente foi encaminhado ao Cense (Centro de Socioeducação), onde cumprirá medida de internação.