Adolescente de 14 anos morre em colisão frontal entre carros no Noroeste do Paraná

Um adolescente de 14 anos morreu depois que o carro em que estava colidiu frontalmente com outro veículo na PR-558, em Campo Mourão, no Noroeste do Paraná, na tarde deste domingo (24).





Segundo a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), uma BMW X4 trafegava no sentido de Araruna a Campo Mourão quando, ao passar pelo KM 3, colidiu frontalmente com um Volkswagen Virtus, que seguia na direção oposta.





O acidente causou danos em ambos os veículos, além de ferimentos nos condutores e a morte do adolescente, que era passageiro do Virtus. Os motoristas foram socorridos no local e encaminhados a instituições de saúde para receber atendimento médico.





Estiveram presentes no local equipes da Polícia Civil, da Polícia Científica e do IML (Instituto Médico Legal).