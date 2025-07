Adolescente denuncia importunação sexual durante entrevista de emprego

Uma adolescente de 17 anos denunciou um caso de importunação sexual durante uma entrevista de emprego em um estabelecimento comercial de Apucarana (Centro-Norte). O fato foi registrado pela PM (Polícia Militar) na tarde desta sexta-feira (25), na Vila Colégio.





De acordo com o boletim da PM, a jovem relatou ter sido chamada para uma entrevista que foi conduzida por um funcionário de 45 anos em uma sala localizada nos fundos do estabelecimento.



Durante a conversa, segundo o relato, o homem teria realizado gestos considerados inapropriados, colocando a mão sobre a calça e movimentando o braço de maneira sugestiva. Diante da situação, a adolescente deixou o local e acionou a mãe, que procurou a polícia.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Quando a equipe chegou ao endereço, o suspeito já havia deixado o local. Representantes da empresa informaram que estavam cientes da denúncia e que a sala onde a entrevista foi realizada é monitorada por câmeras de segurança. Segundo eles, as imagens serão disponibilizadas à autoridade policial para apuração.





A adolescente foi acompanhada pela mãe até a delegacia para formalização da ocorrência e o funcionário suspeito também se apresentou posteriormente. O caso será investigado.

Publicidade





BONDE NAS REDES SOCIAIS





Quer ficar por dentro de todas as notícias de Londrina, do Paraná e de todo o Brasil? Siga o nosso canal nas redes sociais e fique informado com as principais notícias do dia! Clique para ter acesso: Bonde no Telegram e Bonde no WhatsApp.





Quer mandar sugestões de pauta, dicas ou avisos ao Portal Bonde? Entre em contato pelo WhatsApp (43) 98458-1294.