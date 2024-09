Adolescente inabilitado tenta fazer ultrapassagem e acaba ferido em Cambé

Um adolescente de 17 anos ficou ferido após tentar fazer uma ultrapassagem com a motocicleta que pilotava na PR-445, em Cambé (Região Metropolitana de Londrina), na madrugada desta terça-feira (3).





Segundo a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), o adolescente conduzia uma Honda 150 pela rodovia e um Fiat Uno, que era conduzido por um homem de 46 anos, trafegava à frente.

Ao passar pelo KM 82, porém, o motociclista tentou fazer uma manobra de ultrapassagem, que terminou com o veículo colidindo com a lateral do carro.





O adolescente teve ferimentos, foi socorrido no local pelo Siate (Sistema Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência) e encaminhado à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) de Cambé para receber cuidados médicos.





Além de ser pilotada por um condutor inabilitado, a motocicleta tinha débitos pendentes e, por isso, foi recolhida ao pátio da PRE.





O motorista do carro não se feriu e obteve resultado negativo no teste etilométrico.