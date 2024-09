Previsão do tempo: terça-feira será de Sol e calor intenso em Londrina e região

A terça-feira (3) será mais um dia de Sol e calor intenso e sem chances de chuvas em Londrina e nos Municípios da região, conforme aponta o Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná).





As altas temperaturas se devem a uma nova onda de calor, que predomina sobre todo o Paraná e faz as médias subirem além do esperado para essa época do ano.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade





Nos próximos dias, as temperaturas permanecem altas em toda região e sem possibilidade de chuvas com a máxima podendo chegar aos 37°C no fim de semana.





A temperatura mínima registrada em Londrina nesta terça-feira foi de 18°C e a máxima pode chegar aos 36°C durante a tarde.