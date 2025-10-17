Advogada vítima incêndio em Cascavel é transferida para o HU de Londrina

A advogada Juliane Vieira, de 28 anos, foi transferida para Londrina na tarde desta sexta-feira (17). Ela sofreu queimaduras em cerca de 70% do corpo ao resgatar a mãe, de 51 anos, e uma criança de 4 anos durante um incêndio em um prédio de Cascavel (Oeste). A operação área deveria ter sido realizada um dia antes, na quinta (16), mas foi adiada em razão da chuva que atingiu o oeste do Paraná.
Vieira foi trazida do Huop (Hospital Universitário do Oeste do Paraná) ao Centro de Queimados do HU-UEL (Hospital Universitário da Universidade Estadual de Londrina) e segue internada na UTI (Unidade de Terapia Intensiva), em coma induzido e estado gravíssimo, segundo nota do hospital.
“Paciente prontamente atendida pelos profissionais das equipes médica e multiprofissional, do Centro de Tratamento de Queimados (CTQ) do HU-UEL, internada em leito de Unidade de Terapia Intensiva, em estado gravíssimo, intubada, sob assistência ventilatória mecânica por aparelho, em coma induzido por sedação e hemodinamicamente instável”, descreve o comunicado do HU-UEL à imprensa.
Acerca das demais vítimas, a Sesa (Secretaria Estadual de Saúde), informou à reportagem que tanto a mãe de Vieira como a criança continuam internadas em estado grave, em Cascavel.
O CASO
O incêndio ocorreu na quarta-feira (15) em um apartamento localizado no 13º andar de um edifício residencial no Centro da cidade. Segundo o Corpo de Bombeiros, havia intensa emissão de fumaça e risco de propagação para unidades vizinhas, o que motivou a imediata evacuação do edifício, o combate direto às chamas e o resgate às vítimas.
Durante a atuação, dois bombeiros militares ficaram feridos e necessitam de atendimento médico. Um deles, o 1º sargento Edemar de Souza Migliorini, sofreu queimaduras de terceiro grau e segue internado em observação.