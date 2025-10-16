Chuva dificulta transferência de advogada que salvou duas pessoas em incêndio em Cascavel

A chuva que atinge a região oeste do Paraná nesta quinta-feira (16) dificultou a transferência aérea da advogada Juliane Vieira, de 28 anos, que sofreu queimaduras em cerca de 70% do corpo ao resgatar duas pessoas durante um incêndio em um prédio de Cascavel (Oeste). Ela seria transferida para o Centro de Tratamento de Queimados (CTQ), do Hospital Universitário da Universidade Estadual de Londrina (UEL). A informação foi confirmada pela Defesa Civil do município.





Juliane continua internada em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Universitário do Oeste do Paraná (Huop). O incêndio ocorreu na manhã de quarta-feira (15) em um apartamento localizado no 13º andar de um edifício residencial.

De acordo com testemunhas, a advogada tentou resgatar a mãe, de 51 anos, e uma criança de 4 anos. Imagens divulgadas nas redes sociais mostram o momento em que Juliane aparece pendurada do lado de fora do prédio, sobre o suporte de um ar-condicionado, enquanto tenta ajudar no salvamento.





A mãe da advogada sofreu queimaduras no rosto e nas pernas e inalou grande quantidade de fumaça, o que causou lesões nas vias respiratórias. Ela permanece intubada no hospital. A criança também segue internada em estado grave, com queimaduras nas mãos e pernas.

Durante o atendimento à ocorrência, dois bombeiros ficaram feridos. As causas do incêndio ainda serão apuradas.



