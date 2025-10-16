Chuva dificulta transferência de advogada que salvou duas pessoas em incêndio em Cascavel

A chuva que atinge a região oeste do Paraná nesta quinta-feira (16) dificultou a transferência aérea da advogada Juliane Vieira, de 28 anos, que sofreu queimaduras em cerca de 70% do corpo ao resgatar duas pessoas durante um incêndio em um prédio de Cascavel (Oeste). Ela seria transferida para o Centro de Tratamento de Queimados (CTQ), do Hospital Universitário da Universidade Estadual de Londrina (UEL). A informação foi confirmada pela Defesa Civil do município.
Juliane continua internada em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Universitário do Oeste do Paraná (Huop). O incêndio ocorreu na manhã de quarta-feira (15) em um apartamento localizado no 13º andar de um edifício residencial.
De acordo com testemunhas, a advogada tentou resgatar a mãe, de 51 anos, e uma criança de 4 anos. Imagens divulgadas nas redes sociais mostram o momento em que Juliane aparece pendurada do lado de fora do prédio, sobre o suporte de um ar-condicionado, enquanto tenta ajudar no salvamento.
A mãe da advogada sofreu queimaduras no rosto e nas pernas e inalou grande quantidade de fumaça, o que causou lesões nas vias respiratórias. Ela permanece intubada no hospital. A criança também segue internada em estado grave, com queimaduras nas mãos e pernas.
Durante o atendimento à ocorrência, dois bombeiros ficaram feridos. As causas do incêndio ainda serão apuradas.
O secretário da Segurança Pública do Paraná, Hudson Leôncio Teixeira, visitou na manhã desta quinta-feira (16) o 1º sargento Edemar de Souza Migliorini, do Corpo de Bombeiros Militar do Paraná (CBMPR), ferido durante o atendimento a um incêndio ocorrido na quarta-feira (15), em um edifício no centro de Cascavel, no Oeste do Estado.
O militar sofreu queimaduras de terceiro grau enquanto resgatava vítimas no 13º andar do prédio e segue internado em observação. De acordo com o 4º Batalhão do Corpo de Bombeiros, ele deve permanecer hospitalizado por mais alguns dias até receber alta médica.
O secretário destacou a coragem e a dedicação do bombeiro, que arriscou a própria vida para salvar outras pessoas. “Visitei o sargento Migliorini no hospital em que ele está internado para parabenizá-lo pelo ato heroico no salvamento de duas mulheres e uma criança no incêndio de ontem. Ele representa toda a instituição do Corpo de Bombeiros. Sofreu algumas queimaduras, mas graças a Deus está vivo e recebendo atendimento. Ele é um orgulho para o Estado”, afirmou.
O Corpo de Bombeiros reforçou que a atuação rápida das equipes foi essencial para conter o incêndio e evitar a propagação das chamas para outros apartamentos do edifício, além de garantir o resgate das vítimas com vida.
O sargento integra o 4º Batalhão do CBMPR, sediado em Cascavel, e participou da operação junto com outras equipes de combate a incêndio e resgate, que também prestaram atendimento a uma mulher e uma criança com queimaduras. O cabo Leandro Batista também se feriu ontem, com queimaduras nas mãos, mas foi liberado logo após o primeiro atendimento.
(Com informações da Agência Estadual de Notícias)