Aeroporto de Londrina fecha após lebre ser vista transitando na pista de pousos e decolagens

A pista de pousos e decolagens do Aeroporto de Londrina ficou fechada na tarde desta terça-feira (30), por 40 minutos, depois de uma lebre ser vista transitando na pista. Nenhum voo foi afetado por conta do incidente. O animal foi capturado minutos depois por equipes da CCR, concessionária que administra o terminal, e bombeiros.





De acordo com informações da assessoria do aeroporto, a pista ficou fechada entre as 14h48 até as 15h28 desta terça, por questões de segurança. Como não havia nenhum voo previsto durante o período, não houve nenhum impacto nas operações.

Após alguns minutos na tentativa de captura da lebre, as equipes de fiscais e bombeiros de plantão do aeroporto conseguiram capturar o animal, seguindo protocolos ambientais estabelecidos de operação padrão para resgate de fauna. A lebre foi solta em uma mata próxima do aeroporto.





Depois da captura, a equipe da CCR Aeroportos fez ronda para verificar se estava tudo normalizado e, então, a pista foi liberada para pousos e decolagens.





