Azul terá voos extras entre Campinas e Londrina durante a ExpoLondrina 2024

A Azul vai ampliar a sua oferta de voos entre Campinas (SP) e Londrina para atender a demanda de clientes para a ExpoLondrina (Exposição Agropecuária e Industrial de Londrina), entre os dias 5 e 14 de abril.





Os voos entre Campinas e Londrina, de 5 a 14 de abril, serão realizados com aeronaves Airbus A320, com capacidade para 174 Clientes, aumentando a oferta de assentos em 149% em comparação com a aeronave que opera nesta rota. Além disso, entre 5 e 13 de abril, a Azul contará com voos extras diariamente, saindo às 10h10 de Campinas e chegando às 11h15 em Londrina. Já a volta acontece 12h, com previsão de chegada às 13h em Viracopos.

“Estamos sempre atentos ao movimento de grandes eventos e shows no brasil. A ExpoLondrina é uma feira tradicional que terá uma grande procura e, por meio da conectividade de Campinas, conseguimos ligar Londrina com todas as regiões do país. Durante o período, contaremos com um upgrade de aeronave com maior capacidade, além de voos extras, aumentando a oferta de assentos disponíveis”, afirma Vitor Silva, gerente geral de Malha e Planejamento Estratégico da Azul Linhas Aéreas.





Ao todo serão 92 voos entre Campinas e Londrina, considerando ida e volta, durante a realização da ExpoLondrina. O Aeroporto de Viracopos, em Campinas, é o principal hub da companhia atendendo a mais de 60 destinos, inclusive internacionais, como Orlando e Fort Lauderdale, nos Estados Unidos, Lisboa (Portugal) e Paris (França).

As vendas já estão disponíveis no site da Azul, Central de Vendas ou nas agências de viagens parceiras. Os Clientes que voam com a Azul desfrutam de toda a experiência proporcionada pela companhia em suas viagens pelo país, com snacks e bebidas à vontade.