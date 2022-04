Agência do Trabalhador de Arapongas divulga as vagas de emprego disponíveis

A Agência do Trabalhador de Arapongas (Região Metropolitana de Londrina) divulga as vagas de emprego disponíveis da semana. Os interessados devem comparecer na Agência do Trabalhador de Arapongas – situada na Rua Condor, 1145 – Centro, das 8h às 17h.

Em casos de dúvidas e demais informações, os interessados devem entrar em contato diretamente na Agência do Trabalhador, pelo telefone: 3275-1596 ou 3902-1312.

O agendamento para o atendimento deve ser feito pelo site.