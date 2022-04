Bolsonaro visita Santuário em Bandeirantes e participa de carreata de Ibiporã

Em uma passagem histórica pela região Norte, o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro (PL), visitou, na manhã deste sábado (9), o Santuário São Miguel Arcanjo, localizado em Bandeirantes (a 90 km de Londrina). Ele assistiu a missa, acompanhado de sua esposa, Michelle Bolsonaro, e diversas autoridades, como o governador do Estado, Ratinho Junior (PSD). A presença do presidente gerou grande comoção na cidade, com a reunião de milhares de apoiadores. Houve pequenas manifestações contrárias, porém sem registro de tumulto.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





O presidente chegou a Bandeirante de helicóptero, por volta das 10h, cercado por forte aparato do Exército, Aeronáutica, além de policiais militares de toda região, que foram convocados para garantir a segurança do local. Antes da celebração, o presidente tirou fotos com apoiadores e abraçou crianças, mas não falou com a imprensa.

Continua depois da publicidade





Bolsonaro participou brevemente da celebração, lendo um trecho bíblico de Ezequiel. Ao final da missa, houve a entrega da imagem de São Miguel Arcanjo ao governador e deputados que estavam presentes. O presidente da República não pegou a imagem junto com as outras autoridades porque, segundo o padre Rosinei Toniette, que celebrou o ato, Bolsonaro recebeu o anjo ao chegar ao Santuário, e prometeu levá-lo ao Planalto.





A missa lotou o salão do Santuário, que acolhe cerca de 3 mil pessoas. Todas foram previamente cadastradas (em sua maioria políticos e apoiadores da região) e revistadas antes de entrar no pátio da igreja. Outras milhares assistiram por telão no pátio.