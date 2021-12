Agências bancárias abrem só 2 horas nesta véspera de natal

Transações bancárias em sua maioria podem ser feitas por aplicativo de celular ou pela internet, mas quem precisar resolver alguma pendência presencialmente em bancos nesta sexta-feira (24), véspera de Natal, terá apenas duas horas para isso.

Segundo a Febraban (Federação Brasileira de Bancos), o funcionamento das agências será das 9h às 11h nos estados com horários iguais aos de Brasília. Nos demais, será das 8h às 10h (local).

O último dia útil do ano para atendimento ao público, com expediente normal para a realização de todas as operações bancárias solicitadas pelos clientes, será 30 de dezembro (quinta-feira). Já no dia 31 (sexta), as instituições financeiras não abrem para atendimento.





Para quem ainda não comprou as frutas para a ceia de Natal ou os temperos para o almoço natalino, as feiras livres da capital paulista funcionarão nesta sexta (24), sábado (25), domingo (26), no horário normal, das 7h às 13h30.





Os mercados e sacolões municipais também abrem normalmente em todos os dias, porém, com horários diferenciados entre eles.

Alguns serviços só voltam a funcionar na próxima segunda (27), como os postos do Detran e do Poupatempo. O motorista cuja CNH (Carteira Nacional de Habilitação) venceu em março e abril do ano passado, quando a renovação foi suspensa por causa da pandemia, e que ainda não fez a atualização precisa correr, pois o prazo termina na próxima quinta (30).





Segundo o Detran, também vai até 30 de dezembro o prazo para registro e licenciamento de veículos novos adquiridos entre 26 de fevereiro de 2021 e 16 de novembro de 2021.





O mesmo vale para veículos usados comprados entre 12 de fevereiro de 2021 e 16 de novembro de 2021, que devem ser transferidos até o fim de 2021.





Quem for pegar a estrada nestas festas de fim de ano, além de checar se a documentação está em dia, deve evitar os horários de pico nas rodovias.





Segundo a Artesp (Agência Reguladora de Transporte do Estado de São Paulo), só as quatro estradas sob concessão que saem da capital devem ter a circulação de mais de 2,5 milhões de veículos entre esta sexta-feira e domingo.





Apenas para a Baixada Santista, a estimativa é que cerca de 475 mil veículos trafeguem pelo sistema Anchieta/Imigrantes.





Programe-se e evite ficar parado nas estradas:





Imigrantes/Anchieta:

- A concessionária Ecovias prevê movimento pesado apenas na volta, mas a Artesp sugere evitar os seguintes horários

Sexta (24): das 15h às 19h

Sábado (25): das 8h às 13h

Domingo (26): das 15h às 20h

Segunda (27): das 12h às 20h





Rodovia dos Tamoios:

Sexta (24): das 9h às 12h

Sábado (25): das 8h às 13h

Domingo (26): das 15h às 20h

Segunda (27): das 12h às 20h





Anhanguera/Bandeirantes

Sexta (24): das 9h às 12h

Sábado (25): das 8h às 12h

Domingo (26): das 15h às 20h

Segunda (27): das 16h às 22h





Castello Branco/Raposo Tavares

Sexta (24): das 8h às 12h

Sábado (25): das 8h às 12h

Domingo (26): das 15h às 20h

Segunda (27): das 16h às 22h





Ayrton Senna/Carvalho Pinto

Sexta (24): das 8h às 13h

Sábado (25): das 8h às 12h

Domingo (26): das 15h às 20h

Segunda (27): das 16h às 22h

Fontes: concessionárias





Transporte na capital

​Para quem for ficar na capital, o rodízio de veículo está liberado até 17 de janeiro de 2022.

No transporte público, a circulação de ônibus terá 100% da frota nesta sexta, segunda a SPTrans. No sábado terá redução equivalente à de domingo. O mesmo vale para a CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos).

O metrô terá circulação normal das 4h40 à meia-noite nos três dias, segundo a Secretaria dos Transportes Metropolitanos.





Parques





​Os parques municipais e estaduais abrem durante todo o fim de semana prolongado. No caso dos locais administrados pela prefeitura, é preciso ficar atento para as seguintes mudanças: nesta sexta, fecham três horas mais cedo que nos dias tradicionais; neste sábado de Natal, abrem três horas mais tarde. Veja aqui a lista com endereços e horários de cada um.





Já os parques estaduais na cidade de São Paulo funcionam em seus horários normais nos três dias.

O parque Ibirapuera funciona das 5h às 18h nesta sexta. No sábado, abre das 8h à meia-noite. Os horários serão os mesmos nos dias 31 e 1º de janeiro, respectivamente.





Os centros esportivos municipais abrem nesta sexta, mas sem atendimento. Neste sábado, porém, ficam fechados, segundo a prefeitura.





Saúde





Na saúde, as 469 UBSs (Unidades Básicas de Saúde) da capital paulista atendem nesta sexta-feira pacientes com sintomas gripais -a cidade tem atualmente uma epidemia da doença.





As UBSs também retomam a vacinação contra a gripe H1N1. As doses serão destinadas às pessoas que ainda não se vacinaram em 2021. Gestantes, puérperas, lactantes, idosos acima de 60 anos e crianças de 6 meses a 5 anos completos fazem parte do grupo prioritário.





Vacinação





Covid-19 e gripe





Sexta (24)

UBSs (Unidades Básicas de Saúde)

das 7h às 19h





AMAs/UBSs integradas

das 7h às 19h





Sábado (25) - vacinação suspensa





Domingo (26)





Farmácias





avenida Paulista 2.371 e 266

das 8h às 16h





Parques





CRS Centro: Parque Buenos Aires

CRS Sul: Parque do Guarapiranga

CRS Leste: Parque do Carmo

CRS Oeste: Parque Villa-Lobos

CRS Sudeste: Parque da Independência

CRS Norte: Parque da Juventude