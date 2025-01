Agências do Trabalhador do Paraná anunciam 17,3 mil vagas de emprego no Estado

As Agências do Trabalhador do Paraná e postos avançados começam essa semana com a oferta de 17.371 vagas de emprego com carteira assinada no Estado.





A maior parte é para alimentador de linha de produção, com 4.930 oportunidades. Na sequência, aparecem as de supervisor de exploração agrícola, com 673 vagas, operador de caixa, com 448, e abatedor, com 384 oportunidades.





Em Londrina , que conta com 2.647 postos de trabalho, as funções que lideram as ofertas de vagas são supervisor de exploração agrícola, com 673 vagas, alimentador de linha de produção, com 554, faxineiro, com 97, e expedidor de mercadorias, com 85 oportunidades.







A Região de Cascavel conta com o maior volume de vagas disponíveis (​​3.530). São 862 oportunidades para auxiliar de linha de produção, 258 para abatedor, 149 para operador de caixa, e 113 para servente de obras.





A Grande Curitiba aparece em seguida (3.147), com 494 oportunidades para alimentador de linha de produção, 189 para faxineiro, 1188 para operador de caixa e 118 para atendente de lojas e mercados.

Na Capital, a Agência do Trabalhador Central oferta 40 vagas para profissionais com ensino superior e técnico em diversas áreas, com destaque para as funções de consultor de vendas (cursando técnico em vendas ou áreas afins), com 8 vagas; vendedor interno (cursando técnico em vendas ou áreas afins), com 3 vagas; auxiliar administrativo (cursando técnico em administração ou áreas afins), com 2 vagas; e auxiliar financeiro (superior completo ou cursando superior em contabilidade, administração ou áreas afins), com 2 vagas.



