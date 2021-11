Agências do Trabalhador ofertam mais de 12 mil vagas no Paraná

As 216 Agências do Trabalhador do Paraná iniciam a semana ofertando 12.915 postos de trabalho pelo Estado. É o maior número dos últimos meses, segundo a Secretaria de Justiça, Família e Trabalho.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





São 4.581 oportunidades nas Agências de Curitiba e Região Metropolitana. A maioria é para operador de cobrança e operador de telemarketing. A regional de Cascavel é o destaque no Interior do Estado, com 1.520 vagas abertas. Destas, 630 são para auxiliar de linha de produção. A regional de Toledo oferece 1.368 vagas, sendo 449 para auxiliar de linha de produção.

Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade





Em Londrina, o Sine (Sistema Nacional do Empregador) atualizou uma lista com 580 vagas de emprego. Saiba mais.





Para o Executivo, a expectativa para as vendas de fim de ano tem colaborado com o mercado de trabalho. São 56 vagas para repositor de supermercados em Apucarana (Região Metropolitana de Londrina), 10 para caixa de loja em Irati, 20 de vendedor em Ivaiporã e 10 para garçom em Paranaguá, além de mais de mil para auxiliar de linha de produção.





Os interessados em alguma das vagas ofertadas devem buscar orientações entrando em contato com a Agência do Trabalhador de seu município.

Continua depois da publicidade





Na capital paranaense, a Agência do Trabalhador de Curitiba voltou a atender o público de forma presencial. Para evitar aglomeração, e respeitando todas as orientações das autoridades sanitárias, o atendimento é feito das 9h às 17h. Os interessados podem fazer o agendamento pelo site da secretaria através do site da Secretaria do Trabalhador.