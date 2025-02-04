Alagamentos e queda de árvores: Londrina já registra mais da metade da média história de chuvas de fevereiro

O temporal que atingiu Londrina na tarde desta terça-feira (4) ajudou o acumulado de precipitações chegar a 52% da média histórica do mês de fevereiro, de 184,8 mm, de acordo com o IDR (Instituto de Desenvolvimento Rural) do Paraná. A chuva, que perdurou o dia todo, provocou o alagamento de ao menos dez vias, duas quedas de árvores, duas estruturas danificadas e um deslizmento, de acordo com o boletim da DEfesa Civil divulgado na noite de terça.
O volume de ocorrências é quase o dobro do boletim parcial divulgado à tarde, por volta das 15h30, que trouxe quatro pontos de alagamento e uma queda de árvore sobre um veículo na zona oeste de Londrina, no período da tarde.
De acordo com o primeiro boletim da Defesa Civil, o alagamento chegou a provocar o bloqueio total da avenida Brasília, na altura de uma concessionária Chevrolet, na região oeste. Outros pontos de alagamento, com bloqueio parcial, ocorreram na Avenida Tiradentes, nas proximidades de um atacadista na zona oeste; na Avenida Leste Oeste, cruzamento com a Rua Fortaleza; e na rua Gregório de Souza Vacario, no bairro Maria Celina (zona norte).
Uma árvore atingiu um veículo na rua Sidney Miller, no jardim Colúmbia (oeste), e uma edificação na rua Santo Favoreto, no bairro Santa Joana (sul), sofreu danos estruturais e aguarda vistoria da Defesa Civil.
No documento complementar, expedido próximo das 21h, foram identificados alagamentos nas ruas Bento Munhoz da Rocha Neto (Centro), lindeira ao Lago Igapó, e Ivaí (Centro), ambas com bloqueio total; além das ruas Lirio dos Vales (sul), Capitão João Busse (leste) e Dirceu Bertolacini (sul), sem indicação se houve bloqueio total ou parcial.
O boletim atualizado ainda inclui um deslizamento de terra na avenida Leste Oeste; uma queda de árvore sobre veículo na avenida Jules Verne (Norte); e dano estrutural em construções na avenida Jorge Casoni e rua Benjamin Constant (ambas no centro).
Em mais uma atualização da Defesa Civil, das 8h49 desta quarta-feira (5), há registros de alagamento com bloqueio total da rua Ivaí, na vila Nova (Centro); dois alagamentos na rua Lírio dos Vales e rua Dirceu Bertolacini, ambas no parque das Indústrias (Sul); um deslizamento/corrida de massa na avenida Arcebispo Dom Geraldo Fernandes, no Centro; dano estrutural na rua Capitão João Busse, no Califórnia (Leste); e uma queda de árvore com bloqueio parcial da avenida Presidente Eurico Gaspar Dutra, no Cafezal (Sul).
Durante a tarde, a UEL (Universidade Estadual de Londrina) chegou a ter o fornecimento de energia prejudicado por cerca de cinco minutos. A Copel informou que casos de falta de energia elétrica foram pontuais, sem grandes áreas de ocorrência.
Grande volume de precipitações
A agrometeorologista do IDR Heverly Moraes afirma que, somente até as 16h desta terça, a estação de captação de Londrina havia registrado 72 mm de chuva, dos quais 34 mm acumulados apenas entre as 14h e 15h. “Chuvas entre 25 mm e 50 mm são classificadas como forte”, explica. Já os ventos não foram tão intensos na estação de captação, chegando a 31 km/h, o que é classificado entre moderado e forte.
Desde o dia 1º de fevereiro, Londrina acumula 96,4 mm de precipitação, o que representa mais da metade dos 184,8 mm da média histórica para o mês. E, segundo Heverly, o tempo deve continuar nublado por todo o mês de fevereiro. “Temos previsão de muitos corredores de ar vindos da Amazônia para a região sul, principalmente nesta primeira quinzena”, diz.
A previsão para esta quarta-feira (5) é de tempo nublado, com cerca 30 mm de chuva – o mesmo que estava previsto para esta terça. “Mas, pode ser que o que viria amanhã, chegou hoje”, avisa Moraes. A temperatura prevista também é a mesma desta terça, com 20°C de mínima e 24°C de máxima.
(Atualizada às 9h40 de quarta-feira, 5)