Caminhoneiro morre em capotamento na PR-576 em Tapira

Um caminhoneiro de 42 anos morreu em um capotamento na PR-576 em Tapira (Região Metropolitana de Umuarama) na tarde de segunda-feira (3).





Conforme a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), a situação ocorreu por volta das 15h20, no quilômetro 84 da rodovia. Segundo vestígios encontrados pelos policiais no local, trafegava o caminhão Mercedes-Benz no sentido de Tapira a Douradina (Região Metropolitana de Umuarama) quando o condutor, morador de Ivaté (Região Metropolitana de Umuarama) perdeu o controle e caiu na canaleta, depois capotou sobre a pista de rolamento, vindo a bloquear totalmente a via.





Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local.



