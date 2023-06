Alceu Ântimo Vezozzo, fundador da rede Bourbon, morre aos 93 anos

Natural de Cambará, no Norte Pioneiro, e formado em engenharia civil pela Universidade Mackenzie de São Paulo, o empresário iniciou a sua história com o ramo de hotelaria há 60 anos, com a construção do Bourbon Londrina Hotel.





Dez anos após a construção do hotel em Londrina, em uma viagem ao Paraguai para tratar do intercâmbio com o Rotary de Assunção, o voo em que ele viajava teve que fazer uma escala em Foz do Iguaçu devido ao mau tempo.





Nos dois dias em que permaneceu na cidade paranaense, até então pouco explorada pelo turismo e com pouca estrutura, apesar das Cataratas, Alceu se encantou com um terreno, comprou e construiu o primeiro resort da Bourbon.





Atualmente, a rede soma mais de 20 unidades em três países (Brasil, Paraguai e Argentina) e em mais de 20 cidades atuando com marcas próprias como Bourbon, Rio Hotel e Be. São aproximadamente 5.000 acomodações que a colocam entre as dez maiores marcas hoteleiras atuantes no Brasil.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: