Aluno paranaense é encontrado morto no Canadá

CURITIBA, PR - O estudante da rede estadual de ensino do Paraná Victor Gabriel Camargo, 16, foi encontrado morto nesta terça-feira (17) na cidade de Nackawic, distrito de New Brunswick, no leste do Canadá.





Morador de Jesuítas, no oeste do Estado, o estudante estava desde janeiro no Canadá, onde participava do programa de intercâmbio Ganhando o Mundo, do governo estadual. O intercâmbio seria concluído no final deste mês.





De acordo com o governo do Paraná, Victor estava desaparecido desde segunda-feira (16) após ter entrado em um rio na região onde residia. Equipes de resgate foram mobilizadas nas buscas e o corpo teria sido encontrado no rio próximo a uma ponte.





Ainda segundo o governo estadual, no passeio, ele estava acompanhando de uma amiga intercambista do mesmo programa e da família canadense dela. Não há mais informações sobre as circunstâncias do desaparecimento.





O Diretor de Educação da Seed (Secretaria de Educação do Paraná), Anderfábio Oliveira dos Santos, deve ir ao país para acompanhar os desdobramentos. A Seed afirmou que está em contato direto com a família do estudante e que está prestando todo o apoio necessário e suporte com informações e orientações em relação às medidas legais, consulares e logísticas que envolvem o caso.





"O governo do Paraná estabeleceu, com a cúpula da Polícia Federal, a emissão de passaporte de maneira emergencial para os pais, se desejarem acompanhar todo o processo", explicou a pasta. O governo ainda informou que a rede estadual "está de luto e presta solidariedade aos familiares e amigos do estudante neste momento de profunda dor".





A ideia do programa de intercâmbio, segundo a Seed, é permitir a ampliação do repertório cultural e acadêmico dos estudantes, além de aperfeiçoar o domínio da língua inglesa. O programa foi criado em 2019 e a primeira turma de intercambistas viajou em 2022.





O governo estadual assume as despesas da viagem, como alimentação, hospedagem, transporte, passagens aéreas, seguro-viagem e material didático, por exemplo, e os alunos também recebem um auxílio mensal em dinheiro.





