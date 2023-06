Alunos da rede municipal de Cambé voltam às aulas nesta segunda-feira

As 44 unidades municipais de educação de Cambé (Região Metropolitana de Londrina) retornam às aulas nesta segunda-feira (26). As atividades foram suspensas no dia 19, quando um atirador invadiu e matou dois alunos do Colégio Estadual Helena Kolody (centro).







Segundo informações da prefeitura, para o retorno, será seguido o Protocolo de Segurança Municipal - Decreto Nº 374 e demais procedimentos de conduta que visam o cuidado e proteção das crianças. A norma é seguida desde o início de maio nas unidades municipais, e visa restringir a entrada de pessoas que não compõem a comunidade escolar nas escolas.

Publicidade

Publicidade





Para isso, os pais passam a deixar e buscar os filhos nas escolas e solicitações de documentos serão feitas através da agenda das crianças ou por telefone.





A prefeitura irá criar a Central de Vagas, com espaço específico para inscrição das crianças aos Centros Municipais de Educação Infantil, também visando diminuir o fluxo de pessoas nas escolas. Reformas estruturais, com aumento de muros, colocação de grades e cercas elétricas, por exemplo, também serão feitas. Até o acesso de prestadores de serviços deve ser feito da forma correta.

Publicidade





Além disso, foi divulgada uma cartilha aos diretores com recomendações para ações não só na próxima segunda-feira, como também na sequência do ano letivo, para professores, pais e responsáveis.





O documento visa dar mais segurança e acolhimento, com recomendações para organização do ambiente, monitoramento das crianças em celulares e vida digital, aproximação com a escola e forças de segurança, entre outros itens.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: