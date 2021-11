Após 17 meses, Jardim Botânico de Londrina reabre ao público

Fechado desde o início da pandemia, o jardim botânico de Londrina, na região sul, reabriu as portas para o público nesta terça-feira (9). O parque irá funcionar de terça a domingo, sempre das 8h às 18h. A organização do espaço orienta a necessidade de utilização da máscara de proteção, higienização constante das mãos e que as pessoas evitem aglomerações, mesmo estando num lugar aberto, entre outros cuidados básicos para prevenção à Covid.



Os visitantes também precisam se atentar com outras indicações. “Pedimos para que as pessoas recolham o lixo, que circulem na pista e caso usem o gramado, que observem para não pisar no canteiro. Não é permitida a entrada com bicicletas, skate ou animais domésticos. É um lugar para contemplação”, elencou Patrícia Moreira Marques, engenheira agrônoma e servidora do jardim botânico.



A funcionária destacou que mesmo fechado, o espaço recebeu manutenção. “Continuou a questão de jardinagem, cultivo de plantas, limpeza, inclusive da avenida dos Expedicionários (onde ficar o jardim)”, apontou