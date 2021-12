Após assalto, PM prende três com roupas da Polícia Civil e armas

Uma das pessoas assaltadas teria reconhecido um dos suspeitos.

Três suspeitos foram detidos, na noite desta quarta-feira (15), em Londrina, com três pistolas e uma camiseta da Polícia Civil que teria sido utilizada em um assalto





Além das prisões, foram recuperados dois veículos e apreendidos um colete balístico, R$ 1180, jóias diversas e um outro veículo.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





De acordo com a PM (Polícia Militar), após informação sobre um roubo a residência, foi repassado que pessoas em um automóvel Chevrolet Cobalt, que poderiam ter ligação com o fato, estavam na rua Tietê.

Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade





A PM informou ter patrulhado a via e feito abordagem, juntamente com a equipe da Rotam, em um bar, onde havia um Chevrolet Prisma parado em frente. Durante a ação, um Cobalt passou pela via gerando suspeita e ocasionando a abordagem.





No veículo, haviam três suspeitos, um deles reconhecido pela vítima de roubo, segundo a PM. O homem informou às equipes o paradeiro dos objetos roubados e autorizou a busca destes itens em sua residência.





De acordo com a PM, além dos objetos visualizados pela janela, foram encontrados na casa a chave de uma Toyota Hilux roubada, placas de outros veículos, além de uma caminhonete S10 roubada e com placas falsas, que foi utilizada pelos criminosos durante o assalto.