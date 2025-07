Após vistoria, Câmara Municipal quer reunião com Tiago sobre mocós públicos

A Comissão de Administração, Serviços Públicos, Fiscalização e Transparência da CML (Câmara Municipal de Londrina) vai solicitar uma reunião com o prefeito Tiago Amaral (PSD) para discutir o abandono de imóveis públicos municipais. Nesta quarta-feira (2), os vereadores Chavão (Republicanos), Marinho (PL) e Régis Choucino (PP), que integram a comissão, realizaram uma vistoria em três desses locais.





Os imóveis visitados foram a antiga Casa da Mulher, na zona leste; o Centro de Ginástica Artística Alceu Malucelli, na região central; e o Centro de Saúde Especial Bárbara Daher, na zona oeste. O objetivo da vistoria foi avaliar as condições estruturais para, em seguida, cobrar providências do Executivo. No dia 14 de junho, a FOLHA publicou reportagem mostrando o abandono desses espaços públicos e a falta de uma destinação por parte do poder público.

No terreno da zona leste, onde existem duas casas com valor histórico, segundo o Ippul (Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Londrina), a Prefeitura já havia removido o lixo espalhado pela área externa. No entanto, o interior dos imóveis segue tomado por entulho e sem qualquer tipo de intervenção.

Moradores relatam o constante fluxo de pessoas em situação de rua no local, que está sem uso há mais de uma década.

“É um total abandono. Recentemente, passei aqui e vi muita sujeira. Roubaram o portão, e por dentro está tomado por moradores de rua”, afirmou o vereador Chavão, presidente da comissão. Para ele, é urgente destinar o imóvel a uma nova função. “É uma área nobre. Os moradores nos procuram para cobrar uma postura dos vereadores e também do prefeito, que precisa dar utilidade a esse espaço.”