Arapongas terá teatro A Paixão de Cristo no Parque das Nações

O grupo teatral Mãe do Céu vai encenar o espetáculo "A Paixão de Cristo" neste domingo (24), a partir das 19h30, no Parque das Nações de Arapongas. Essa é a 25° edição do evento, que planeja reunir cerca de 20 mil pessoas.





O parque, localizado no Jardim São Cristovão, está passando por obras de revitalização com o objetivo de permitir que o local receba a festa, com a prefeitura ainda instalando esculturas religiosas nas áreas internas e externas, como a de São Jeronimo, São Miguel Arcanjo, São Bento, fonte dos Anjos, São Paulo, São José e o maior deles: a imagem de Jesus Cristo – com aproximadamente 6 metros de altura.





Ainda nesta sexta-feira (22), o prefeito Sérgio Onofre, e o secretário de Governo, Rafael Cita, acompanharam pessoalmente parte dos serviços. “Aqui será um grande ponto do turismo religioso de Arapongas e região. É emocionante ver um trabalho tão lindo saindo papel. O Parque das Nações ficará ainda mais bonito para receber a população”, disse Onofre.

Além do apoio da Prefeitura, o espetáculo conta de maneira inédita com a parceria da Secretaria de Turismo do Estado do Paraná. Há também outros apoiadores para a divulgação na transmissão ao vivo da apresentação, que acontecerá através de diversos canais de comunicação, como TVs locais e regionais, WebTv, Web Rádio e páginas no Facebook.