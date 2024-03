Natal de Londrina teve giro financeiro de R$ 32,5 milhões, aponta pesquisa

O economista Marcos Rambalducci, do Nupea (Núcleo de Pesquisas Econômicas Aplicadas) da UTFPR (Universidade Tecnológica Federal do Paraná), participou da sessão desta quinta-feira (21) da CML (Câmara Municipal de Londrina) para apresentar a pesquisa que estima o retorno financeiro do investimento público na decoração de Natal em Londrina.





Os resultados consolidados foram revisados por pares e publicados na Revista Sodebras (Revista Científica Soluções para o Desenvolvimento do Brasil) de fevereiro.



A análise da circulação de pessoas no Lago Igapó 2, que concentrou a maior parte da visitação, devido aos atrativos e à presença da árvore natalina, mostra que houve um giro financeiro de R$ 32,5 milhões entre os dias 30 de novembro e 6 de janeiro. Levando em conta que o investimento da Prefeitura de Londrina na decoração foi da ordem de R$ 4 milhões, a movimentação foi 9,98 vezes maior.







“Nós usamos um valor mais dedicado àquele logradouro [Lago Igapó], de maneira que a gente pudesse ter mais assertividade na pesquisa. Para cada real investido naquele momento, tínhamos uma repercussão, uma recirculação de dinheiro dez vezes maior”, explica Rambalducci, pontuando que o estudo “foi aprovado com méritos” e publicado em revista científica.





“Isso dá mais segurança para a gente, também, no que diz respeito a dizer qual foi o efeito desses gastos do município neste momento.”





