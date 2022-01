Área externa do Moringão pode ser repassada à iniciava privada

A FEL (Fundação de Esportes de Londrina) quer ouvir a sociedade civil sobre projetos a serem implementados na área externa do Ginásio de Esportes Professor Darcy Cortez, o Moringão. A proposta é repassar a área para exploração da iniciativa privada. São pouco mais de 2.200 metros quadrados à disposição de possíveis iniciativas.



O órgão está publicando, nesta sexta-feira (7), um chamamento público para que sejam apresentadas ideias e também verificar a viabilidade e atratividade da implantação de serviços de food trucks na parte de fora do ginásio, um dos principais planos da fundação na concessão. Os interessados têm até quatro de março para enviar as propostas.⁣ No dia dez de fevereiro está prevista uma reunião para tirar dúvidas.



Depois de colher as sugestões, a FEL deverá elaborar uma licitação para escolher quem será o responsável pela concessão. A medida faz parte do Programa Municipal de Concessões e Parcerias da prefeitura. “O espaço do Moringão é muito bacana, com uma vista interessante. Já fechamos para instalar uma academia de alta resistência. Servidores e associações vinculadas ao Feipe (Fundo Especial de Incentivo a Projetos Esportivos) deverão usar”, destacou Marcelo Oguido, presidente da fundação.





A academia vai custar cerca de R$ 400 mil, dinheiro proveniente de sobra de um recurso federal. A intenção é que os outros serviços sejam ofertados em volta dos aparelhos. “Nesse estudo que estamos fazendo queremos saber: vai reduzir financeiramente os custos da FEL? Vai arrecadar recursos? Teremos uma segurança maior? Isso é algo que acreditamos que sim, pois, se tem o empresário envolvido na parte externa, a segurança também será diferenciada”, projetou.







