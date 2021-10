Moringão retoma reforma com lançamento do Parajap's em Londrina

O principal palco esportivo e de eventos em Londrina, o Ginásio de Esportes Professor Darci Cortês, mais conhecido como Moringão, voltou a receber serviços de melhorias na parte estrutural. A reforma foi retomada há cerca de uma semana, após ficar mais de um ano parada, e deverá ser entregue em oito meses.

A empresa responsável pelo serviço é a Salver Construtora e Incorporadora, de Santa Catarina e, segundo o engenheiro residente, Alexandre Rodrigues da Silva, todo o telhado será substituído por uma cobertura zipada.

"É a mais indicada para a estrutura, que vinha há anos apresentando infiltrações", afirma Silva, que entre 2003 e 2010, jogou no time de Handebol de Londrina. "Também fui para as Olimpíadas em 2008 representando a Seleção Brasileira. Quando parei de jogar, fui fazer faculdade de Engenharia Civil na UEL. Estou muito feliz em voltar para esse espaço e poder participar dessa grande reforma", comentou.







Além da cobertura, também serão refeitas todas as instalações elétricas do ginásio e de ar-condicionado, nas salas ocupadas pela FEL (Fundação de Esportes de Londrina).

Nesta manhã de sexta-feira (29), o prefeito Marcelo Belinati esteve no Moringão para conferir a obra e participar da abertura da 9ª edição do Parajap´s (Jogos Abertos Paralímpicos do Paraná), que será realizada em Londrina neste final de semana e contará com 811 atletas, representando 29 cidades.







