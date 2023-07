Ato pela paz marca um ano do assassinato de petista em Foz do Iguaçu

A Praça da Paz, região central de Foz do Iguaçu, foi palco neste domingo (09) de um ato em memória do guarda municipal Marcelo Arruda, petista assassinado na noite de 9 de julho de 2022, durante a celebração do seu aniversário de 50 anos.





"O dia 9 de julho seguirá sendo lembrado por todos que amavam e ainda amam o Marcelo Arruda. Infelizmente, não mais para festejar seu aniversário, mas para lembrar daquele que foi o seu último dia de vida", desabafou ao microfone Leonardo Miranda de Arruda, o mais velho dos quatro filhos órfãos de Marcelo.

A fala emocionada deu início neste domingo à série de atividades em homenagem ao tesoureiro do PT de Foz do Iguaçu assassinado após sua festa com temática do PT ser invadida por um bolsonarista armado.





"Isso faz um ano hoje, e tragicamente ocorreu no dia do seu aniversário. Desde então a nossa família ainda está aprendendo a lidar com essa perda, com a ausência que ele faz em nossas vidas. Não está sendo fácil, mas estamos seguindo. Este é um ato pela paz e também pela justiça. O ódio não pode fazer mais vítimas na política", reforçou Leonardo de Arruda.

Oferecida à 3ª Vara Criminal de Foz do Iguaçu pelo Ministério Público do Paraná (MP-PR), a denúncia atribui ao policial penal federal Jorge Guaranho a prática de homicídio duplamente qualificado, por motivo fútil e que possa resultar em perigo comum.





A expectativa é de que ele seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri ainda neste ano, porém, sem data confirmada até o momento.





