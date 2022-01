Batida entre carro e caminhão mata um e fere três na BR-153 em Santo Antônio da Platina

Uma batida contra um caminhão matou o motorista de um automóvel Fiat Uno, de 55 anos, e feriu seus três passageiros por volta das 16h50 desta segunda-feira (3) no quilômetro 38 da BR-153, trecho que compreende o município de Santo Antônio da Platina (Norte Pioneiro).

Conforme a PRF (Polícia Rodoviária Federal), o carro seguia no sentido para Jacarézinho (Norte Pioneiro) e foi surpreendido com uma manobra de um caminhão ainda não identificado, que fez com que o automóvel avançasse sob a pista contrária.

Logo após, o Uno chocou-se frontalmente com outro caminhão, que trafegava na direção para Santo Antônio da Platina.





O motorista de 55 anos morreu no local e seu corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico-Legal) de Jacarezinho.





Ainda segundo a PRF, os três ocupantes do seu veículo foram levados sem risco de morte ao Pronto Socorro do Hospital de Santo Antônio da Platina.

Já o condutor do caminhão nada sofreu e foi orientado. A produção do boletim de acidente de trânsito fica a cargo da PRF.