Bolsonaro diz que deve editar MP para destinar R$ 200 milhões para a Bahia

O presidente Jair Bolsonaro (PL) disse nesta segunda-feira (27) que o governo federal deve editar no ano que vem uma MP (medida provisória) que abre crédito extraordinário de R$ 200 milhões para ajudar no enfrentamento dos estragos causados pelas fortes chuvas na Bahia.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





"Devemos agora, no início do ano que vem, assinar uma medida provisória com crédito suplementar de R$ 200 milhões para atender o pessoal. Vamos fazer tudo o que for possível por nossos irmãos na Bahia", disse o mandatário, após chegar em São Francisco do Sul (SC), onde passará o Ano Novo. Ele não detalhou de que maneira os recursos serão utilizados.

Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade





Os temporais que atingiram o estado causaram a morte de 20 pessoas, deixaram ao menos 358 feridos e já afetaram mais de 470 mil pessoas, segundo balanço da Defesa Civil divulgado ontem.





Já são 116 municípios afetados -100 deles decretaram situação de emergência.





Em declaração a jornalistas, Bolsonaro disse que os ministros da Cidadania, João Roma, e do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, estão acompanhando a situação.

Continua depois da publicidade





Ele lembrou que temporais já haviam atingido o estado há algumas semanas e disse que uma das medidas tomadas pelo governo foi a liberação do saque do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) para moradores de áreas atingidas por enchentes.





"Isso começou no final de novembro, se agravou antes do Natal e agora depois do Natal deu uma nova agravada. Várias instituições nossas lá, vários ministérios trabalhando. [Nosso objetivo] é minimizar o sofrimento. A Caixa Econômica já vem liberando o Fundo de Garantia do pessoal.





Marinho, Roma e o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, devem sobrevoar hoje as regiões mais afetadas.





Na sequência, eles irão conceder entrevista coletiva apresentando as ações realizadas pelo governo federal em apoio ao estado e municípios atingidos.





O líder do governo na Câmara, Ricardo Barros (PP-PR) disse ao UOL que o presidente avaliar, com seus ministros, se precisa voltar à Bahia.





Bolsonaro sobrevoou o estado no dia 12 de dezembro, quando houve a primeira fase de fortes chuvas e alagamentos.





O chefe do Executivo federal está em férias. Ele passará o Réveillon no Sul do país ao lado da primeira-dama, Michelle Bolsonaro, e da filha Laura, 11.





"Aqui é coisa rara. Minha esposa está comigo, minha filha também. Coisa rara porque elas têm as atividades delas e é difícil a gente tirar uma folga como estou tirando agora", disse ele ao ser questionado sobre a agenda para os próximos dias.